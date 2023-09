Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachbar verhindert Einbruch

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28. September), gegen 00:20 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße "Siebengebirgsring" in Lohmar-Honrath auf laute Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei dunkel gekleidete Personen, die in Richtung Ölbergstraße wegliefen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an einem nahegelegenen Einfamilienhaus Hebelspuren an einem Kellerfenster und der Hauseingangstür fest. Offensichtlich war es den mutmaßlichen Einbrechern nicht gelungen, in das Einfamilienhaus einzudringen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Straße "Siebengebirgsring" wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

