Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eine Alkoholfahrt endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag erreichte die Polizei die Meldung über eine bewusstlose Autofahrerin in der Straße Am Rangierbahnhof. Die Beamten trafen dort eine 35-Jährige an. Sie war mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Bei der Kontrolle nahmen die Ordnungshüter starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Frau betrunken gefahren sei. Die 35-Jährige musste den Wagen stehen lassen und die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr zur Bestimmung der genauen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Da die Frau aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage war selbstständig den Nachhauseweg anzutreten, verbrachte sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell