POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Mainzer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Büroräume. Dort konnten sie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag ergattern. Wie die Personen in die Werkstatt gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben ...

