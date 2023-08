Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Bürokomplex von Dieb aufgesucht+++Einbruchsversuch in Garage+++Fahrradfahrer schwer verletzt+++Auseinandersetzungen mit Hammer und Messer+++Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Bürokomplex von Dieb aufgesucht,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Freitag, 25.08.2023, 12:00 bis 13:00 Uhr,

(thi) Am Freitagmittag wurde ein Bürokomplex im Konrad-Adenauer-Ring von einem Dieb aufgesucht. Der Täter soll durch einen unbeaufsichtigten Eingang das Gebäude betreten haben und dort mehrere Elektronikartikel sowie Wertsachen der dortigen Mitarbeiter entwendet haben. Anschließend verließ der Langfinger das Büro in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wurde als männlich und osteuropäischer Erscheinung mit Glatze beschrieben. Ertrug ein weißes Oberteil mit grauen Muster, eine schwarze enge Sporthose. Weiter sei sein Gang sehr auffällig ans schwerfällig und starr beschrieben wurden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 2340 Hinweise entgegen.

2. Einbruchsversuch in Garage,

Wiesbaden, Friedenstraße, Samstag, 26.08.2023, 00:00 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag fuhren unbekannte Täter mit einem Fahrzeug in ein Garagentor in der Friedenstraße und flüchteten anschließend.

Durch mehrere Zeugen konnte in der Nacht zum Samstag ein lauter Knall in der Friedenstraße wahrgenommen werden. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein silberner Kombi mit dem Fahrzeugheck in ein Garagentor fuhr. Als die Täter die Zeugin bemerkten, flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung Siegfriedring. Das Garagentor wurde dabei komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden als männlich und mittleren Alters beschrieben. Der Fahrer trug ein weißes und der Beifahrer ein olivfarbenes Oberteil.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 Hinweise entgegen.

3. Fahrradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden, Josef-von-Lauff-Straße, Freitag, 25.08.2023, 22:30 Uhr,

(thi) In der Freitagnacht kam es in der Josef-von-Lauff-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, welcher schwere Verletzungen erlitt.

Durch Verkehrsteilnehmer konnte in der Freitagnacht ein Fahrradfahrer in der Josef-von-Lauff-Straße regungslos auf der Fahrbahn liegend aufgefunden werden. Durch einen unmittelbar alarmierten Krankenwagen wurde der Radler mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zum derzeitigen Ermittlungsstand können keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 in Verbindung zu setzen.

4. Unfälle unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Sedanplatz / Weißenburgstraße und Breitenbachstraße Freitag, 25.08.21023, 22:00 Uhr / Samstag, 26.08.2023, 22:20 Uhr

(thi) Am Freitagabend krachte ein betrunkener Autofahrer am Sedanplatz in mehrere geparkte Zweiräder und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Am Freitag gegen 22:00 Uhr konnten mehrere Zeugen beobachten, wie ein 29-jähriger Taunussteiner mit seinem VW von dem Sedanplatz in die Weißenburgstraße abbiegen wollte. Dies missglückte dem Fahrer jedoch und er stieß dabei in 6 geparkte Zweiräder. Der Taunussteiner wollte sich anschließend von der Unfallstelle entfernen. Dies misslang jedoch auf Grund der starken Beschädigungen an seinem Fahrzeug. Die unmittelbar hinzugezogene Polizeistreife konnte bei dem Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung feststellen, sodass der 29-Jährige mit zum 1. Polizeirevier genommen wurde. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. (jul) Am Samstagabend verursachte eine alkoholisierte Frau einen Unfall in der Breitenbachstraße und beschädigte dabei zwei geparkte Fahrzeuge. Die 35-jährige Rheingauerin befuhr gegen 22:20 Uhr mit ihrem schwarzen Opel die Breitenbachstraße in Richtung Theodor-Heuss-Ring und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei stieß der Opel gegen einen geparkten grauen VW Golf und einen blauen Fiat. Alle beteiligten Autos wurden dabei erheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in der Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Opel-Fahrerin alkoholisiert war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Rheingaustraße, 02.08.2023 bis 25.08.2023

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Freitag bekannt wurde brachen Unbekannte in der Zeit vom 02.08.2023 bis zum 25.08.2023 in eine Gaststätte in der Rheingaustraße in Wiesbaden ein. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich, ersten Ermittlungen zufolge, über die Haupteingangstür Zugang und entwendeten Unterhaltungselektronik, diverse Wasserpfeifen und Küchengeräte. Außerdem wurde ein Spielautomat aufgebrochen und ein Weiterer entwendet. Anschließend flüchten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (0611) 345-0 entgegen.

6. Mit Hammer geschlagen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag 26.08.2023, 18.20 Uhr

(akl) Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr kam es in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Wiesbaden. Daraufhin holte ein 33-Jähriger einen Hammer und schlug damit auf das Fahrzeug seines 41-jährigen Kontrahenten ein. Dieser erwehrte sich des Angriffs mit einer Eisenstange und beide Männer verletzten sich gegenseitig. Der Hammer konnte vor Ort sichergestellt werden. Der 33-jährige Angreifer wurde festgenommen, einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

7. Mit Messer angegriffen,

Wiesbaden, Goerdeler Straße, Samstag, 26.08.2023, 18.00 Uhr

(akl) Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in der Goerdeler Straße einen 41 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und ihn am Arm verletzt. Bei einer Begegnung in einem Treppenhaus habe der 15-Jährige den Mann aufgefordert, ihm sein Mobiltelefon auszuhändigen. Als dieser darauf nicht reagierte, zog der Junge ein Messer heraus und stach auf den 41-Jährigen ein. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der 15-Jahrige wurde festgenommen und das Messer sichergestellt. Ob seines Gesundheitszustandes wurde er im Anschluss einer Fachklinik überstellt.

8. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 25.08.2023, 19:00 Uhr - Samstag, 26.08.2023, 03:00 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 19:00 Uhr - Sonntag, 27.08.2023, 03:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei Kontrollmaßnahmen im Bereich des Schulberges und des Mauritiusplatzes konnten bei zwei Personengruppen jeweils geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden. Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt 63 Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

