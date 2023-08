Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Radfahrer verunglückt+++Frau unsittlich berührt+++Nach Widerstand ins Gefängnis+++Fahrzeug beschädigt+++Frau sexuell bedrängt+++Einbrecher festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Radfahrer schwer verunglückt,

Wiesbaden, Saarstraße / Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 18.08.2023, 17.05 Uhr

(akl) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Saarstraße zur Erich-Ollenhauer-Straße ist am Freitag gegen 17.05 Uhr ein 19 Jahre alter Radfahrer aus Wiesbaden schwer verletzt worden.

Ein 39jähriger Mann aus Idstein befuhr mit seinem BMW und einem Anhänger die Saarstraße stadteinwärts auf der Geradeausspur in Richtung Schiersteiner Straße. In gleicher Fahrtrichtung befuhr der 19-Jährige mit einem schwarzen Pedelec den Sonderfahrstreifen für Radfahrer und beabsichtigte nach dem Kreuzungsbereich über den dortigen Fußgängerüberweg nach links abzubiegen. Hierbei übersah er das neben ihm fahrende Gespann, touchierte die rechte Fahrzeugseite und den Anhänger und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Hierbei zog sich der Wiesbadener Kopfverletzungen zu und musste nach Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen zur Weiterbehandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden - ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf 2600 Euro geschätzt.

2. Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 19.08.2023, 06:00 Uhr,

(thi) Am Samstagmorgen kam es in der Schwalbacher Straße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 23-jährigen Wiesbadenerin. Der Täter konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Gegen 06:00 Uhr überquerte die Frau die Schwalbacher Straße, als sich der Täter ihr angenäherte haben soll. Plötzlich soll der 35-jährige Wiesbadener die Geschädigte in einer scharmverletzenden Art und Weise berührt haben. Die Wiesbadenerin machte sich daraufhin gegenüber einer Streife der Stadtpolizei aufmerksam, sodass der Beschuldigte unmittelbar festgenommen werden konnte. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Da der 35-Jährige stark alkoholisiert war, ordnete das Gericht eine Blutentnahme an und er muss den Rest des Tages im Gewahrsam verbringen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3. Widerstand geleistet - im Anschluss ins Gefängnis, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Samstag, 19.08.2023, 17:15 Uhr,

(js) Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Hochheimer Straße gerufen. Im Zuge eines Platzverweises kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten.

Nachdem die Polizei einem 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen nach vorangegangenen Streitigkeiten einen Platzverweis erteilt hatten, widersetzte sich dieser und griff die Beamten an. Der Täter konnte aber überwältigt und festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde daraufhin zum Polizeirevier verbracht, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Überprüfung des 30-jährigen wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er dann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

4. Scheibe von Pkw eingeschlagen - Festnahme, Wiesbaden, Dostojewskistraße, Samstag, 19.08.2023, 21:30 Uhr,

(js) Am Samstagabend konnte eine männliche Person von der Polizei festgenommen werden, nachdem diese zuvor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen hatte.

Gegen halb Zehn wird der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann bei einem in der Dostojewskistraße geparkten Peugeot die Scheibe eingeschlagen hätte und geflüchtet sei. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen konnte die Person, ein 57-jähriger Wiesbadener, in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der Beschuldigte räumte gegenüber den Beamten die Tat auch ein und wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

5. Frau sexuell bedrängt,

Wiesbaden, Schenkendorfstraße, Sonntag, 20.08.2023, 03:40 Uhr,

(am) Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Schenkendorfstraße eine junge Frau von einem Mann zunächst angesprochen. Anschließend ging er die Frau an und bedrängte sie in sexueller Weise. Nach heftiger Gegenwehr ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete.

Gegen 03:40 Uhr war eine 20 Jahre alte Frau aus Wiesbaden zu Fuß in der Schenkendorfstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem fremden Mann angesprochen wurde. Nachdem sie den Mann abgewiesen hatte, habe dieser versucht sich zu entkleiden und die Geschädigte an intimen Körperstellen berührt. Die Geschädigte reagierte darauf mit heftiger Gegenwehr und schlug ihrerseits nach dem Mann. Dieser ließ schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon. Der Täter wurde als 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von normaler Statur und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er soll schwarze kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart, ein weißes T-Shirt und helle Jeans getragen haben. Weiterhin soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden, Alte Schmelze, Sonntag, 20.08.2023, 04:00 Uhr

(am) Nach einem Einbruch in die Betriebsräume einer Auto-Waschanlage in der "Alten Schmelze" am Sonntagmorgen, konnten die Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 04:15 Uhr wurden der Polizei durch Anwohner im Bereich "Parkfeld" verdächtige Geräusche mitgeteilt. Bei der Überprüfung konnten die alarmierten Polizeikräfte drei flüchtende Personen feststellen, die jedoch kurz darauf im Rahmen der Fahndung festgenommen wurden. Es stellte sich nun heraus, dass die Personen gerade dabei waren, einen Tresor zu öffnen, den man zuvor bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Auto-Waschanlage in der "Alten Schmelze" entwendet hatten. Dort hatte man offensichtlich eine Fensterscheibe eingeschlagen und den Tresor entwendet. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Die beiden 24 und 28 Jahre alten Männer aus Wiesbaden, sowie ein 29-jähriger Mann aus Mühlheim a. Main wurden festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell