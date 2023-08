Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Wiesbaden (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Wiesbaden, Saarstraße - Park&Ride Parkplatz Montag, 07.08.2023, gg. 20:20 Uhr

(kk)Am Montagabend kam es auf dem Park&Ride-Parkplatz in der Saarstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Zeugenangaben zufolge sei der 29-jährige Motorradfahrer auf dem Parkplatz gefahren und habe hierbei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der Motorradfahrer habe hierbei drei, auf dem Parkplatz stehende, Passanten im Alter von 20, 32 und 34 Jahren verletzt und sei dann zu Boden gestürzt. Durch den Sturz mit dem Motorrad wurden drei geparkte Motorräder, sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde durch den Notarzt ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher zunächst an der Unfallstelle landete, jedoch zwecks Transport des 29-Jährigen nicht zum Einsatz kam. Die 32-jährige Passantin und der 34-jährige Passant wurden nach ambulanter Behandlung aus den aufnehmenden Krankenhäusern entlassen. Die 20-jährige Passantin wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde am Unfallort ein Gutachter eingesetzt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt.Der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen und erbittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell