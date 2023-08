Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Täter nach Schüssen mit Luftdruckpistole auf Kinder festgenommen+++Geldbörse entwendet+++Widerstand geleistet+++durch Dachfenster gebrochen+++Unfallfluchten

Wiesbaden (ots)

1. Täter nach Schüssen mit Luftdruckpistole auf Kinder festgenommen Mainz-Kostheim, Teufelssprung Freitag, 11.08.2023, 20:30 Uhr

(am) Am Freitagabend schoss in Kostheim ein Mann mit einer Luftdruckwaffe in Richtung spielender Kinder. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Täter konnte festgenommen werden. Gegen 20:30 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass in der Straße "Teufelssprung" eine männliche Person vom Fenster seiner Wohnung auf Kinder geschossen hätte, die dort vor dem Haus spielten. Die alarmierte Polizeikräfte konnten vor Ort feststellen, dass die aufgefundenen Projektile von einer Luftdruckwaffe stammten. Offensichtlich hatte der Täter in Richtung mehrerer Kinder geschossen und dabei ein Schild getroffen. Durch die Befragung der Zeugen konnte die Wohnung des Schützen lokalisiert werden. Dort konnten die Einsatzkräfte einen 39 Jahre alten Mann festnehmen. In seiner Wohnung wurde die Tatwaffe samt Munition aufgefunden. Dieser wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Den Täter erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. In Gaststätte bestohlen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 12.08.2023, 04.40 Uhr

(akl) Ein 27-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am frühen Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr in einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße bestohlen worden. Während er seine Geldbörse vor seinem Körper aufgefaltet hätte, habe ein vorbeigehender Mann daraus einen Geldschein gezogen und sei vor das Lokal gegangen. Dort habe sich noch ein verbaler Disput ereignet, bevor der Dieb in Richtung Fußgängerzone flüchtete. Dieser sei etwa 30 Jahre alt gewesen, habe schwarze Haare und einen schwarzen Bart gehabt. Bekleidet sei er mit einer kurzen beigen Hose sowie einer schwarzen Pullover-Jacke mit weißer Aufschrift an den Ärmeln. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

3. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Rheinstraße, Sonntag, 13.08.2023, 02:50 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen wurden der Polizei Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Bereich der Rheinstraße gemeldet, woraufhin sich mehrere Streifenwagen dorthin begaben. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle leisteten zwei weibliche Personen, eine 19- und eine 20-jährige aus dem Main-Taunus-Kreis, Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Hierbei wurden vier Beamte leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Da die beiden jungen Damen nicht unerheblich alkoholisiert waren, wurde durch die Staatsanwaltschaft jeweils eine Blutentnahme angeordnet. Nach den weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden die jungen Frauen zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam verbracht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

4. Auf Schuldach gechillt - durch Oberlicht gebrochen, Wiesbaden, Schumannstraße, Samstag, 12.08.2023, 20:30 Uhr

(js) Am Samstagabend gegen halb neun befanden sich mehrere Jugendliche auf dem Dach einer Schule, um dort nach eigenen Angaben etwas zu chillen. Hierbei stürzte ein Jugendlicher durch ein Oberlicht des Daches und verletzte sich leicht. Nachdem die Polizei sowie der Rettungsdienst nach der Meldung vor Ort waren, konnten dort vier Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren angetroffen werden. Ein 14-jähriger Wiesbadener hatte sich verletzt und klagte über Schmerzen im Arm. Es stellte sich heraus, dass die Vier sich auf dem Dach der Schule aufgehalten hatten und der 14-jährige sich gegen eine Brandschutzkuppel gelehnt hatte, diese aber wohl brach und er hierdurch etwa 2 Meter tief durch das Dach stürzte. Glücklicherweise verletzte er sich hierbei nicht schwer, musste aber dennoch in einem Krankenhaus behandelt werden.

5. Schlägerei,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Samstag, 12.08.2023, 20:15 Uhr

(js) Am Samstagabend wurde der Polizei eine größere Schlägerei im Bereich der Reisinger Anlagen gemeldet, woraufhin mehrere Streifenbesatzungen dorthin entsandt wurden. Vor Ort konnte zunächst eine größere Gruppierung festgestellt werden, welche Angaben zur gemeldeten Schlägerei machen konnten. Demnach geriet ein 38-jähriger mit zwei weiteren Personen in Streit, die dann gemeinschaftlich gegen den Geschädigten gingen. Möglicherweise kam hierbei auch eine Glasflasche zum Einsatz. Bei der Auseinandersetzung wurde der 38-jährige leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Hinweise unter der Nummer 0611/345-2140 entgegen.

6. Unfallfluchten,

Wiesbaden, Innenstadtbereich, Samstag, 12.08.2023, 21:30 Uhr bis Sonntag, 13.08.2023, 00:30 Uhr

(js) Zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagmorgen kam es zu drei Unfallfluchten, bei welchen jeweils geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 21:30 Uhr wurde ein in der Geisbergstraße geparkter Mercedes durch einen schwarzen Transporter beschädigt, der neben dem Mercedes einparken wollte. Beim Parkvorgang streifte der Transporter den Mercedes. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er wurde als etwa 30 - 40 Jahre alt, von schlanker Statur, mit einem Vollbart sowie als Brillenträger beschrieben. Zudem sei der Mann mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Kurze Zeit später, gegen 21:50 Uhr, wurde ein in der Albrecht-Dürer-Straße geparkter Hyundai ebenfalls im Rahmen eines Parkmanövers beschädigt. Ein weißer Kastenwagen stieß vermutlich beim Ausparken gegen den geparkten Hyundai und entfernte sich ebenfalls von der Unfallstelle. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, wurde ein in der Mainzer Straße geparkter Opel beschädigt. Ein grauer Kleinwagen parkte rückwärts aus und beschädigte den am Straßenrand geparkten Opel. Die Fahrerin flüchtete dann mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. In den drei Fällen hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

