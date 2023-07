POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Ein 16-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag auf einem Sportfest in Jöhlingen offenbar Opfer eines räuberischen Diebstahls. Ersten Erkenntnissen zufolge legte der Jugendliche seinen blau-schwarzen Motorradhelm in der Jahnhalle auf einer Bank ab und setzte sich dann in das Festzelt. Als er sich ...

mehr