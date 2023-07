Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem räuberischen Diebstahl auf Sportfest

Karlsruhe (ots)

Ein 16-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag auf einem Sportfest in Jöhlingen offenbar Opfer eines räuberischen Diebstahls.

Ersten Erkenntnissen zufolge legte der Jugendliche seinen blau-schwarzen Motorradhelm in der Jahnhalle auf einer Bank ab und setzte sich dann in das Festzelt. Als er sich gegen 01:30 Uhr zur Ablageörtlichkeit seines Helms begab, stellte er fest, dass dieser wohl entwendet worden war. Kurz darauf fiel dem 16-Jährigen ein junger Mann auf, der vor der Halle mit dem vermeintlich gestohlenen Helm auf einem Motorroller saß. Beim Versuch sich den Helm von dem mutmaßlichen Dieb zurückzuholen kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern. Dabei wurde der 16-Jährige offenbar mit einem Gegenstand leicht an der Hand verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete unterdessen mit einem Motorroller in Richtung Ortsmitte Jöhlingen.

Eine Beschreibung des vermutlich jugendlichen Täters und des Fluchtfahrzeugs konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell