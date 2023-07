Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Marxzell - Schrauben auf Parkplatz verteilt

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verstreuten auf dem Parkplatz der Carl-Benz-Schule in Pfaffenrot Schrauben. In der Folge kam es am Montag gegen 11:50 Uhr zu einer Sachbeschädigung, als ein 36-jähriger den Parkplatz mit seinem Auto befuhr und ein Reifen beschädigt wurden. Der beschädigte Reifen verlor nach und nach Luft.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

