Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Freischneiders

Saarburg (ots)

Am Freitag, 09.06.2023, in der Zeit zwischen 18.00-20.30 Uhr wurde von einem weißen Citroen Jumper (Pritschewagen) ein Freischneider der Marke Stihl entwendet.

Der Geschädigte befand sich im möglichen Tatzeitraum zwischen 18.00-20.00 Uhr in der Klosterstraße in Saarburg und zwischen 20.00-20.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Geschäftsfiliale in der Straße "Im Hagen" in Saarburg. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

