Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tierabwehrspray auf der Tanzfläche

Hamm-Mitte (ots)

Weil ein Mann in einer Disco auf der Südstraße am Samstag (2. April) gegen 2 Uhr Tierabwehrspray gegen zwei 19- und 21- jährige Frauen einsetzte und sich anschließend unflätig gegenüber eingesetzten Polizeibeamten verhielt, wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Zuvor waren Annäherungsversuche des 32-jährigen Ahleners gegenüber den jungen Damen auf der Tanzfläche gescheitert. Das Spray versuchte er später hinter seinem Rücken und vor den Augen der Beamten zu entsorgen. Aufgrund wiederholter Distanzunterschreitungen gegenüber der Polizei wurde der Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die beiden Frauen aus Hamm wurden lediglich leicht verletzt.(es)

