Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall an Querungshilfe - 10 Jahre alter Junge schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstagabend (01.04.2023) kam es in Höhe des Technischen Rathauses zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Fußgänger aus Hamm schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 32-jähriger Taxifahrer aus Hamm gegen 18.50 Uhr mit einem VW Caddy auf der Gustav-Heinemann-Straße in Fahrtrichtung Westring unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem jungen Fußgänger aus Hamm kam. Dieser hatte zuvor in Höhe einer Fußgängerquerungshilfe dazu angesetzt, die Fahrbahn zu überqueren und diese bereits betreten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Hammer Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Zu dem entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell