Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Behinderter 62-jähriger Mann gerät mit seinem Rollstuhl in Brand

Hamm-Osten (ots)

In einer Pflegeeinrichtung auf der Ludwig-Teleky-Straße kam es am Sonntag, gegen 12.40 Uhr, zu einem folgenschweren Vorfall, bei dem ein 62-Jähriger schwer verletzt wurde. Der behinderte und auf den Rollstuhl angewiesene Mann befand sich auf einem Balkon. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Rollstuhl mit dem darin sitzenden Behinderten in Brand. Ein Angestellter des Hauses konnte den 62-Jährigen mit einem Feuerlöscher löschen. Er wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Aufgrund der schweren Brandverletzungen wurde die Verlegung in eine Spezialklinik veranlasst. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (ag)

