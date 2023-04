Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsamer Kontrolleinsatz - zwei Gaststätten versiegelt und vier Autos nach illegalem Straßenrennen sichergestellt

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm führte gemeinsam mit ihren Sicherheitspartnern am Freitag, 31. März, zwischen 20 Uhr und 4 Uhr, erneut einen umfangreichen Kontrolleinsatz durch. Der Fokus der Kontrollen lag insbesondere auf der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels.

Zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Hamm, dem Zoll und dem Finanzamt Hamm kontrollierten die Einsatzkräfte fünf gastronomische Betriebe an der Ahlener Straße, der Lange Straße und am Großen Sandweg und überprüften rund 40 Personen.

Insgesamt sieben mutmaßlich illegale Glücksspielautomaten und ein Wettautomat wurden in zwei Lokalen an der Ahlener Straße und der Lange Straße sichergestellt. Die Stadt versiegelte die beiden Betriebe und die Polizei leitete jeweils Strafverfahren wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels ein.

Zivile Kräfte des Verkehrsdienstes stellten während der parallel laufenden und gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen ein illegales Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt fest.

Gegen Mitternacht beobachteten die Beamten vier Fahrer von drei VW Golf und einer Mercedes E-Klasse, die hintereinander von der Philipp-Reis-Straße auf die Münsterstraße in Richtung Innenstadt abbogen. Auf den beiden Fahrstreifen der Münsterstraße lieferten sie sich ein Rennen, indem sie ihre Fahrzeuge nebeneinander fahrend stark beschleunigten. Als die nachfolgenden Ampeln an der Hafenstraße, dem West- und Südring und der Sternstraße jeweils von Rot auf Grün wechselten, beschleunigten sie ihre Autos erheblich, fuhren mit durchdrehenden Reifen an und überschritten deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die vier Fahrer überholten sich immer wieder gegenseitig, drifteten zum Teil während des Abbiegens und beendeten ihr Rennen schließlich auf dem Santa-Monica-Platz. Hier konnten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes die Golffahrer, drei Männer aus Hamm im Alter von 22, 23 und 26 Jahren, kontrollieren. Der Mercedes-Fahrer ließ sein Auto auf dem Parkplatz zurück und flüchtete zu Fuß in die Innenstadt.

Alle vier Pkw, die Führerscheine der drei VW-Fahrer sowie vier Mobiltelefone wurden durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Ermittlungen zur Identifizierung des flüchtigen Mercedes-Fahrers dauern an.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell