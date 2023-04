Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Vielzahl von Sachbeschädigungen an Autoreifen

Hamm-Heessen (ots)

Erneut kam es in Heessen am Freitagabend, 31. März, zu einer Vielzahl von Reifeneinstichen an geparkten Fahrzeugen. Bereits in der Nacht auf Freitag wurden Reifen von etwa 50 Autos durch Einstiche beschädigt (siehe Pressemeldung von Freitag, 31. März, 10.00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5476675 ).

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitag gegen 23.40 Uhr, wie eine weibliche Person an einem Reifen eines an der Münsterstraße geparkten Opels kniete. Nachdem der Zeuge einen Luftaustritt aus dem eingestochenen Reifen wahrnahm und die Frau ihren Weg zu Fuß in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße fortsetzte, nahm er die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei.

Polizisten konnten dank des Zeugen die Tatverdächtige, eine 37-Jährige aus Hamm, kurze Zeit später an der Straße Im Busch antreffen und kontrollieren.

Durch mehrere Anzeigenerstattungen im Laufe des Samstags und Feststellungen der Beamten im Umfeld des betroffenen Wohngebiets konnten weitere eingestochene Reifen an Fahrzeugen entdeckt werden.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass seit Freitagabend an mindestens 50 weiteren Fahrzeugen Reifen durch Einstiche beschädigt wurden. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die betroffenen Fahrzeuge parkten an den Straßen Vor dem Tore, Am Busch, Rudolf-Breitscheid-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße, August-Schüttgen-Weg und Salzgitterstraße.

Die 37-Jährige wurde der Polizeiwache zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Ob sie auch für die gleichgelagerten Taten von Freitagnacht als Tatverdächtige in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise auf tatverdächtige Personen nimmt die Polizei weiterhin unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

