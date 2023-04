Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit fünf Pkw

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Pkw wurden am Samstag, gegen 11.40 Uhr, auf der Hammer Straße vier Menschen leicht verletzt. In Höhe des VW-Autohauses fuhr eine 24-Jährige mit einem Mercedes-Benz Geländewagen auf den verkehrsbedingt stehenden Ford Focus eins 32-Jährigen auf und löste eine Kettenreaktion aus. Der Ford Focus wurde in der Folge auf den davor befindlichen VW Polo eines 18-Jährigen geschoben. Dieser wiederum auf einen weiteren Ford Focus besetzt mit der 30-jährigen Fahrerin und ihres 25-jährigen Beifahrers. Abschließend wurde noch der davor befindliche VW Golf eines 23-Jährigen leicht beschädigt. Die 24-jährige Mercedesfahrerin, sowie die 30-jährige Ford-Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und suchen einen Arzt auf. Der 32-jährige Ford-Fahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Sein Auto ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (ag)

