Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Katalysator aus Fahrzeug

Trier-Ruwer (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 08.06.2023, auf Freitag, den 09.06.2023,kam es in der Rheinstraße in Trier-Ruwer zu einem Diebstahl eines Katalysators von einem Pkw. Der PKW, ein Opel Astra, stand während der Nacht unmittelbar am Fahrbahnrand der Rheinstraße. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

