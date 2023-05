LPI-J: Schrauben steckten fest

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eisenberger Straße in Weißenborn. Eine 51-jährige Kradfahrerin wollte in die Tautenhainer Straße abbiegen. In einer Linkskurve jedoch wurde sie aus der Kurve nach rechts getrieben und kollidierte in der Folge mit einer Hauswand. Durch den Unfall erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

