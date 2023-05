Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike beschädigt

Jena (ots)

Sonntagmittag stellte eine 41-jährige Besitzerin eines Mountainbikes fest, dass dieses beschädigt wurde. Sie hatte ihr Fahrrad an einer Laterne in der Karl-Liebknecht-Straße gesichert abgestellt. Ein Unbekannter trat in der Folge gegen das Rad und beschädigte dieses hierdurch. Durch die Krafteinwirkung kippte das Fahrrad im Anschluss noch gegen einen geparkten Pkw Hyundai und beschädigte auch diesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 750,- Euro.

