Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer (66) wird leicht verletzt

Beratungsangebot der Verkehrspolizei

Bochum (ots)

Er verlor die Kontrolle über sein Pedelec und stieß gegen ein Auto: Ein Bochumer (66) ist am Mittwochnachmittag, 15. Februar, bei einem Alleinunfall in Bochum-Werne verletzt worden. Die Verkehrspolizei weist in diesem Zusammenhang auf ihr Beratungsangebot hin.

Gegen 15.10 Uhr war der 66-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Hölterweg in Richtung Lagendreer unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Kirche nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein geparktes Auto auf.

Der 66-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in eine Klinik, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Expertinnen und Experten des polizeilichen Bereichs Verkehrsunfallprävention/Opferschutz weisen in diesem Zusammenhang auf ihr Beratungsangebot hin. Wer sich speziell zur Sicherheit auf Fahrrad und Pedelec informieren möchte, findet zahlreiche Informationen im Internet unter https://bochum.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-auf-dem-fahrrad. Weitergehende Auskunft unter: 0234 909-5120.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell