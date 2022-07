Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gemeldeter Zimmerbrand - Entstehungsbrand auf dem Balkon

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Dienstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 17.41 Uhr ein Zimmerbrand am Hans-Böckler-Platz gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzüge sowie der Führungs- und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Durch ersteintreffende Kräfte der Polizei wurde die betroffene Etage bereits vor Ankunft der Feuerwehr evakuiert und ein Entstehungsbrand auf dem Balkon der betroffenen Wohnung mit Feuerlöschern gelöscht. Durch die Feuerwehr wurden weitere Nachlöscharbeiten durchgeführt und die Wohnung sowie der Flur mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. Der Einsatz war nach zirka einer Stunde beendet.(TTü)

