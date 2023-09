Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Höhe einer Unterführung unterschätzt - Lkw bleibt stecken - hoher Sachschaden

Am Dienstag, 12.09.2023, kurz nach 07.00 Uhr, blieb ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger in einer Unterführung stecken. Er befuhr in Rheinweiler die Bamlacher Straße und wollte durch die dortige Unterführung fahren. Er unterschätze wohl die Höhe seines Fahrzeuggespannes und blieb mit seinem Anhänger in der Unterführung stecken. Gemäß einem Sachverständigen soll der Schaden an der Unterführung etwa 10.000 Euro betragen. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeuggespann wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

