POL-FR: Weil am Rhein: Weitere Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte hebelten in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 12.09.2023, 08.30 Uhr bis Mittwoch, 13.09.2023, 01.00 Uhr, eine Eingangstür auf, um in einem Mehrfamilienhaus in der Leopoldstraße in eine Wohnung zu gelangen. Die Wohnung wurde durchsucht. Über das Diebesgut ist hier noch nichts bekannt. Auch versuchten vermutlich die gleichen Unbekannten eine weitere Eingangstür einer anderen Wohnung aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in die Wohnung. Vielleicht wurden sie während der Tat auch gestört. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht Zeugen, welche im Bereich zwischen der Hauptstraße und der Luisenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

