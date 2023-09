Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: B31 nach Verkehrsunfall kurzzeitig voll gesperrt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.09.2023 gg. 17:14 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Kreisstraße 4931 und der B31 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw-Fahrer an der Einmündung von Oberrimsingen kommend auf die B31 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Pkw, welcher in Richtung Breisach unterwegs war.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Zur Versorgung der schwer verletzten Fahrerin im zweiten Pkw musste der Rettungshubschrauber angefordert werden. Zur Bergung der Fahrzeuge und Räumung des Trümmerfeldes musste die B31 circa eine Stunde voll gesperrt werden. Neben dem DRK und der Polizei Breisach waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Breisach und Rimsingen am Unfallort. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell