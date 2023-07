POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen entsorgten am Montag, 24. Juli 2023 gegen 19:00 Uhr, fünf Altreifen im Bereich der Sielbrücke im Schüttinger Weg. Zeugen, die Angaben zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

