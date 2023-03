LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots) - Eine 79-jährige Frau begab sich Donnerstagmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie legte während ihres Einkaufs ihre Handtasche in den Korb. Ein unbekannter Mann sprach sie zweimal an. Er gab vor, etwas nicht zu wissen und wollte Hilfe. Wahrscheinlich lenkte er die Dame auf diese Weise ab, denn an der Kasse bemerkte die Seniorin, das ihre Tasche geöffnet worden war und ihr Portemonnaie samt Inhalt fehlten. Der Dieb ...

mehr