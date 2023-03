Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taschendieb

Meiningen (ots)

Eine 79-jährige Frau begab sich Donnerstagmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie legte während ihres Einkaufs ihre Handtasche in den Korb. Ein unbekannter Mann sprach sie zweimal an. Er gab vor, etwas nicht zu wissen und wollte Hilfe. Wahrscheinlich lenkte er die Dame auf diese Weise ab, denn an der Kasse bemerkte die Seniorin, das ihre Tasche geöffnet worden war und ihr Portemonnaie samt Inhalt fehlten. Der Dieb blieb unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Die Polizei warnt dringend davor, Handtaschen während des Einkaufes unbeaufsichtigt zu lassen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, um sich an Ihren Sachen zu bereichern. Tragen Sie Ihre Taschen stets verschlossen am Körper und legen Sie sie nicht im Einkaufskorb ab.

