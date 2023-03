Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radlerin prallt in Auto

Wasungen (ots)

Eine 34-Jährige befuhr Donnerstagabend mit ihrem Fahrrad die Seitengasse in Wasungen. Sie wollte in die Straße "Am Graben" auffahren und übersah dabei den Opel einer 58-jährigen Frau. Die Radlerin prallte in die Beifahrertür, stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

