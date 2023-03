LPI-SHL: Baumarkteinbrecher ermittelt

Stadtlengsfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr den Alleeweg in Stadtlengsfeld. Im Bereich einer Baustelle auf Höhe der Friedensstraße fuhr er an einem geparkten Auto vorbei und beschädigte dabei den Seitenspiegel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern fuhr der oder die Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

