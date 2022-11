POL-E: Essen: Mehrere Gullydeckel in Holsterhausen entwendet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45470 MH.-Menden-Holthausen: Am Samstagabend (19. November) gegen 19 Uhr meldete eine 57-Jährige einen Verkehrsunfall zwischen ihrem SUV und einem Reh. Noch bevor die Polizisten den Unfallort erreichten, erschienen zwei vermeintliche Jäger, die das verletzte Wildtier in einen dunklen Mercedes Vito luden. Vorher boten sie der Zeugin noch an, ein Foto von ...

mehr