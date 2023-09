POL-SU: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Siegburg (ots) - Am Mittwoch (27. September) brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule an der Deutzer-Hof-Straße in Siegburg-Stallberg ein. Zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr hebelten sie ein Fenster zu einem Klassenzimmer auf, um sich so Zugang ins Innere zu verschaffen. Da die Klassenzimmertür verschlossen war, wurde diese ebenfalls aufgebrochen. Danach hebelten die Einbrecher vier weitere Türen auf, unter ...

mehr