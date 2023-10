Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamtes Ortenaukreis und des Polizeipräsidiums Offenburg - Brand in Gemeinschaftsunterkunft - NACHTRAGSMELDUNG

Offenburg (ots)

Die letzten Glutnester des Brandes in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich" in Offenburg konnten am Samstag von der Feuerwehr gelöscht werden. Neben den Feuerwehren aus Offenburg, Kehl, Achern, Ortenberg und Durbach waren in der Nacht von Freitag auf Samstag auch eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei, des Technischen Hilfswerkes und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ein Großteil der Bewohner wurde noch in der Nacht in die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg verbracht. Ein leicht verletzter Bewohner konnte das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen. Wie beim Brand Anfang Mai in derselben Unterkunft geht die Tendenz beim aktuellen Brandgeschehen in Richtung eines technischen Defekts als Brandursache. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Zur genauen Feststellung der Brandentstehung wird ein Brandsachverständiger beauftragt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg dauern an.

/vo

Pressemitteilung vom 29.09.2023, 23 Uhr

Offenburg - Brand Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamtes Ortenaukreis und des Polizeipräsidiums Offenburg

Offenburg Ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich" rief im Verlauf des Freitagabends Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Gegen 20.45 Uhr meldete ein Bewohner, dass in einem der Wohncontainer ein Feuer ausgebrochen sei. Die Flammen griffen schnell auf angrenzende Container über, bevor sie durch die angerückten Wehrleute gelöscht werden konnten. Nach derzeitigem Sachstand wurde eine Person leichtverletzt. Mitarbeiter des Landratsamtes sind vor Ort und kümmern sich aktuell um die weitere Unterbringung der bis zu 160 betroffenen Bewohner. Die Brandursache ist noch unklar und derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/ya

