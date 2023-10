POL-OG: Offenburg, Rammersweier- Widerstand geleistet

Offenburg (ots) - Ein Mädchen soll am Sonntagmittag gegen 14 Uhr im Franz-Volk-Park in Offenburg von einem polizeibekannten 63-jährigen Mann bedrängt worden sein. Der hinzueilende Vater des Mädchens konnte weitere Handlungen verhindern. Der Mann wurde in der Folge von der Polizei festgenommen und in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Offenburg verbracht. Der 63-Jährige wird am Montagnachmittag auf Antrag ...

