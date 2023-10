Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Umkleidekabine, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Eine 16-Jährige soll am Sonntagnachmittag aus der Umkleidekabine einer Sporthalle im Bürgerpark, einem 21-jährigem Mann dessen Mobiltelefon entwendet haben. Nach Erkennen des Diebstahls konnte der Mann sein Handy in einem nahegelegenen Park "orten". Die Verdächtige befand sich in unmittelbarer Nähe des Auffindeortes. Die Jugendliche soll kurz zuvor das entwendete Smartphone einem 15-Jährigem zum Kauf angeboten haben. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Lahr unter der Telefonnummer 07821 / 277-0 melden.

