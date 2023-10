POL-OG: Offenburg - Feuer, Hinweise erbeten

Mahlberg, A5 (ots) - Am Freitagabend kam es im Vorraum einer Sanitäranlage des Rasthofes an der A5 in Richtung Norden zu einem versuchten Raub. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Mann um kurz vor 22 Uhr versucht haben, gewaltsam die Handtasche einer 55-Jährigen Frau in einer Sanitäreinrichtung zu entwenden. Diese habe sich jedoch gegen den Unbekannten zu Wehr gesetzt, wodurch die Frau leicht ...

