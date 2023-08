Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handwerkerfahrzeug nach leichtem Auffahrunfall gesucht

Osnabrück (ots)

Am 25.08.23 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bramscher mit einem Audi A6 die Römereschstraße in Richtung Pagenstecherstraße. Vor dem Fußgängerüberweg in Höhe der Fa. Kämmerer musste der junge Mann verkehrsbedingt halten. Ein weißer Mercedes Transporter fuhr dem stehenden Audi hinten auf und beschädigte ihn leicht. Obwohl der junge Mann mittels Warnblinklicht auf sich aufmerksam machte, bog der Mercedes in den Kiefernweg ab und verschwand. Beschrieben wird das gesuchte Fahrzeug als Handwerkerfahrzeug mit einem orangefarbenen Firmenschriftzug an der Seite. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei unter 0541/327-2542 (tagsüber) oder 0541/327-2515 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Unfallzeugen gesucht. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 500 Euro geschätzt.

