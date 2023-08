Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Große Rauchentwicklung beim Brand einer Hecke

Osnabrück (ots)

Um 10:19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch an die Thiener Straße / Schleppenburger Kirchweg alarmiert. Eine über die Ortsgrenzen hinaus sichtbare Rauchentwicklung wies den Einsatzkräften den Weg. Ein Anwohner hatte bei der Unkrautentfernung mittels Gasbrenner eine größere Hecke in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen etwa 10 m Hecke in Vollbrand, verbunden mit einer erheblichen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Alfhausen bekämpfte die Flammen aus fünf Strahlrohren. Ein Nachbar unterstützte beim Schutz des angrenzenden Wohnhauses, indem er mittels Kettensäge eine Schneise in die Hecke zwischen Feuer und Wohnhaus sägte. Neben der abgebrannten Hecke entstand auf einem Nachbargrundstück leichter Sachschaden durch die Hitzeeinwirkung des Feuers, der Sichtschutz eines Zauns schmolz zusammen. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell