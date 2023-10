Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg

Bohlsbach - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine dunkel gekleidete Person auf der B3 in Höhe Bohlsbach versuche Autos anzuhalten. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg den 60-Jährigen kontrollieren wollte, wurde der Mann aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Er soll dabei versucht haben, die eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten. Als der Randalierer daraufhin zu Boden gebracht wurde, verletzte er sich. In Begleitung der Polizei wurde der Mann von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ihm drohen nun Anzeigen wegen "Beleidigung" und einem "tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte".

/vo

