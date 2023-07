Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelec-Fahrerin kam es am Mittwoch (12.07.2023) gegen 16:40 Uhr auf dem Grasiger Weg in Ludwigsburg. Eine 40-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr den Feldweg Grasiger Weg aus Affalterbach kommend in Fahrtrichtung Poppenweiler. Zur gleichen Zeit befuhr eine 39-jährige Pedelec-Lenkerin einen Feldweg in Richtung Hochdorf. Am Kreuzungsbereich zum Grasiger Weg übersah mutmaßlich die Mercedes-Fahrerin die vorfahrtsberechtigte Pedelec-Lenkerin und es kam zur Kollision bei der Verkehrsteilnehmerinnen. Hierdurch stürzte die Pedelec-Lenkerin von ihrem Zweirad und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschanden von rund 7.500 Euro.

