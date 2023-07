Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Jugendliche nach Einbruch in Lebensmitteldiscounter festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Dienstag (11.07.2023) gegen 00:45 Uhr im Einsatz, nachdem ein Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in der Straße "Auf der Höhe" in Hildrizhausen gemeldet worden war. Zunächst unbekannte Täter hatten dort eine Scheibe eingeschlagen, waren in das Gebäude eingedrungen und hatten Zigaretten, E-Zigaretten sowie Getränke im Gesamtwert von rund 1.500 Euro entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten zunächst das Diebesgut sowie zwei T-Shirts der mutmaßlichen Täter aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf wurden im Bereich des Friedhofs am Steinhauweg zwei Jugendliche entdeckt und nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen. Bei den 14 und 16 Jahre alten Jungen handelt es sich nach bisherigen Ermittlungen um die Personen, die in den Lebensmitteldiscounter eingebrochen waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige wieder entlassen. Der 16-Jährige verblieb zunächst für weitere Abklärungen im Gewahrsam der Polizei und wurde am nächsten Tag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

