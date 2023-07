Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Passantinnen durch flüchtige Diebe gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.07.2023) kam es gegen 08:50 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Ehningen zu einem Diebstahl, in dessen Folge die Tatverdächtigen auf der Flucht mehrere Personen gefährdeten. Zunächst fielen die beiden noch unbekannten Männer dadurch auf, dass sie in dem Supermarkt lautstark und unfreundlich die Öffnung einer zweiten Kasse forderten. Anschließend verließen sie das Geschäft. Da beobachtet werden konnte, dass die Männer dabei Werkzeuge und Getränkedosen im Wert von rund 100 Euro mitnahmen, ohne die Ware zuvor bezahlt zu haben, wurden zwei Mitarbeiterinnen des Supermarkts verständigt. Diese folgten den beiden Männern auf den Parkplatz, wo die Tatverdächtigen in einen dunklen Kleinwagen stiegen. Die Mitarbeiterinnen forderten die Männer auf, wieder auszusteigen und die Ware herauszugeben. Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, fuhren die Männer zügig aus der Parklücke und flüchteten in dem Kleinwagen vom Parkplatz des Supermarkts. Dabei mussten sich sowohl die beiden Mitarbeiterinnen, als auch eine Frau auf dem Parkplatz sowie eine weitere Frau im Bereich der Ausfahrt durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht von dem Fluchtfahrzeug erfasst zu werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie Personen, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise der Tatverdächtigen auf ihrer Flucht gefährdet wurden. Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell