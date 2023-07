Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim

Heilbronn: Tatverdächtiger nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (12.07.2023) gegen 01:15 Uhr meldet ein Zeuge eine verdächtige Wahrnehmung in einer Bahn von Besigheim nach Heilbronn. Der Zeuge beobachtete einen Mann, der in Besigheim in die Bahn einstieg und hierbei insgesamt fünf Fahrräder mit sich führte, die zu Teilen noch mit einem Schlössern gesichert waren. Alarmierte Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn stellten den 29-jährigen Tatverdächtigen mit den beschriebenen Fahrrädern am Heilbronner Bahnhof fest. Unter den fünf Fahrrädern befanden sich auch zwei Fahrräder, die zwischen Montag (10.07.2023) und Dienstag (11.07.2023) 09:30 Uhr am Bahnhof in Besigheim gestohlen wurden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf das Polizeirevier Heilbronn gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

