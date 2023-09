POL-DU: Wedau: Liebe vorgespielt und Senior ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Die Duisburger Polizei sucht nach einem Überfall auf einem Parkplatz der Universität Duisburg-Essen an der Carl-Benz-Straße Zeugen. Laut eines 27-jährigen Duisburgers hätten ihn zwei Unbekannte am späten Mittwochabend (13. September, gegen 23:25 Uhr) zunächst in ein Gespräch verwickelt und ihn dann an seinem Pkw - einem Land Rover - ausgeraubt. ...

mehr