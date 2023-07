Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es, wie erst gestern bekannt wurde, bereits am Montag,03.07.23. Gegen 10:00 Uhr befand sich eine 73-Jährige aus Varel als Fußgängerin in der Fußgängerzone im Bereich Schloßstraße. Hier musste sich diese mit einem Sprung vor einem verbotswidrig die Fußgängerzone befahrenden E-Scooter in Sicherheit bringen. Dabei stürzte sie jedoch und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer des E-Scooters setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Durch eine junge Frau wurde ein Rettungsdienst verständigt. Möglicherweise war diese junge Frau auch Augenzeugin des Unfalls. Sie und auch andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

