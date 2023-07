Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung und Diebstahl

Jever (ots)

Am Montagabend,10.07.23, zwischen 21:50-22:20 Uhr, wurden zwei unbekannte Männer dabei beobachtet, wie diese eine Parkbank in der Schützenhofstraße in Jever mutwillig zerstörten. Die Männer hatten zuvor Mitarbeiter eines nahegelegenen Verbrauchermarktes angepöbelt und anschließend auf der Parkbank Alkohol konsumiert. Gegen 22:30 Uhr wurden die beiden unbekannten Männer erneut auffällig. Zeugen konnten beobachten, wie die beiden in der Schützenhofstraße einen augenscheinlich unverschlossenen Pkw öffneten und diesen nach Wertgegenständen durchsuchten. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Jever in beiden Fällen unter 04461-92110. Achtung: Ab dem 12.07.23 ist die Polizei Jever unter der neuen Rufnummer 04461-7449-0 zu erreichen!

