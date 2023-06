Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auf frischer Tat ertappt: Polizei fasst mutmaßliche Diebe und stellt zwei Fahrräder sicher - Wem gehören die beiden Fahrräder? Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Nach Hinweisen aufmerksamer Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 21.06.2023, insgesamt drei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Diese waren zuvor von den Zeugen, die den Notruf abgesetzt hatten, dabei beobachtet worden, wie sie versuchten, angeschlossene Fahrräder zu stehlen.

Nach ersten Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt versuchten zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren gegen 23:40 Uhr zunächst, das Schloss eines in der Kestnerstraße abgestellten Fahrrades aufzubrechen. Dabei hatten sie jedoch nicht mit einer 35-jährigen Zeugin gerechnet, die die Verdächtigen bemerkte und sofort die Polizei rief. Die beiden Diebe wurden auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Das entwendete Zweirad wurde sichergestellt.

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 02.30 Uhr in der Bandelstraße. Dort hörte eine aufmerksame 43-jährige Zeugin ein lautes Knacken und sah durch das Fenster zwei männliche Personen, die sich an einem Fahrrad zu schaffen machten und anschließend mit der Beute flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 41-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden. Der zweite Täter entkam unerkannt. Das gestohlene Rad wurde ebenfalls sichergestellt.

Zwischen 23.30 Uhr und 07.15 Uhr wurde in der Freytagstraße ein weiteres Fahrrad eines 26-Jährigen entwendet. Dieses konnte durch den Eigentümer geortet und vor einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße festgestellt werden. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss zusammen mit einem weiteren Fahrrad an einem Fahrradbügel angeschlossen. Beide Fahrräder wurden sichergestellt und der rechtmäßige Eigentümer konnte erleichtert sein unbeschädigtes Fahrrad in Empfang nehmen. Der Eigentümer des zweiten Fahrrades ist derzeit nicht bekannt.

Gegen die drei Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet. Da alle Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz verfügen, werden sie im Rahmen des "beschleunigten Verfahrens" vorgeführt und wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Das so genannte "beschleunigte Verfahren" ist eine besondere Verfahrensart, die in einfach gelagerten Fällen eine schnelle und effektive Aburteilung ermöglichen soll. Die Strafe soll dabei "der Tat auf dem Fuße folgen". Die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Fahrräder werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3215 in Verbindung zu setzen. /co, ram

