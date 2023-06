Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: 24-Jähriger bei Streit in Seelze mit Messer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 20.06.2023, ist ein 24-jähriger Mann in Seelze bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige und sucht Zeugen des Geschehens.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Seelze gerieten gestern Abend gegen 18.30 Uhr mehrere Personen in der Hannoverschen Straße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog eine Person ein Messer und verletzte den 24-Jährigen leicht am Arm.

Anschließend flüchtete der Verletzte durch zwei Geschäfte und wurde von einer Gruppe verfolgt. Dem Mann gelang es, seinen Verfolgern zu entkommen und die Polizei zu alarmieren. Anschließend wurde er von Rettungskräften zur Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatverdächtig sind zwei 17 und 28 Jahre alte Männer aus Seelze.

Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu den Personen machen, die mit dem Messer agiert haben? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Telefonnummer 05137-8270 entgegen. /desch, co

