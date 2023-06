POL-H: Hannover-Waldheim: Unbekannte Personen legen Feuer in der Eilenriede - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Vier Tage nach einem Unfall mit ihrem Lastenrad ist am Donnerstag, 15.06.2023, eine Frau im Krankenhaus verstorben. Die 68-Jährige war am vergangenen Sonntag, 11.06.2023, im Bereich des Mühlenholzwegs in Hannover-Ricklingen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmender gestürzt. Sie kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie nun verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

