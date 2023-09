Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Geld und Handy geraubt und dann mit BMW geflüchtet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei sucht nach einem Überfall auf einem Parkplatz der Universität Duisburg-Essen an der Carl-Benz-Straße Zeugen. Laut eines 27-jährigen Duisburgers hätten ihn zwei Unbekannte am späten Mittwochabend (13. September, gegen 23:25 Uhr) zunächst in ein Gespräch verwickelt und ihn dann an seinem Pkw - einem Land Rover - ausgeraubt. Ein Angreifer habe ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht, der andere habe ihm dann mit einem Teleskopschlagstock auf den Hinterkopf geschlagen. Um Wertsachen zu finden, hätten die Unbekannten anschließend das Auto des 27-Jährigen durchwühlt. Mit Geld und einem Smartphone als Beute flüchteten sie. Laut Zeugenaussagen sollen sie in einen weißen oder silbernen 5er-BMW (Baujahr 2005 bis 2010) gestiegen und davon gefahren sein. Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Circa 1,70 Meter groß, zwischen 18 und 23 Jahren alt, schlanke Statur. Einer soll eine Kappe der Marke Burberry getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

